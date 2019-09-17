Новости версия для печати За прошедшие сутки в Орловской области зарегистрировано 13 ДТП Среди них 3 ДТП с пострадавшими, в результате 3 человека получили травмы.



16 сентября в Орле в 10:25 водитель, управляя автобусом «Газ», следовал по ул. Тургенева и районе д.15/17 при торможении произошло падение пассажира в салоне автобуса. В результате ДТП пассажир - женщина 1967 г.р. - получила телесные повреждения, доставлена в больницу им. Семашко, назначено амбулаторное лечение.



16 сентября в Орле в 10:40 водитель, управляя автомобилем «ВАЗ 2106», следовал по ул. Октябрьской и на регулируемом перекрестке при повороте налево на ул. Приборостроительную в районе д. 2 произошел наезд на пешехода – 23-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть. В результате ДТП девушка получила телесные повреждения, назначено амбулаторное лечение.



16 сентября в Орле в 17:15 водитель, управляя трамваем, следовал по ул. Комсомольская со стороны пер. Дарвина, и в районе д. 356 произошел наезд на пешехода – 33-летнего мужчину, который переходил трамвайные пути вне пешеходного перехода слева направо по ходу движения трамвая. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, скорой медпомощью доставлен в больницу им. Семашко, назначено амбулаторное лечение.





Орловское Информбюро

17 сентября 2019 года







На главную страницу





