В Орле продолжается голосование по выбору общественных территорий для благоустройства

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вторник
17.09.2019
13:31:47
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В Орле продолжается голосование по выбору общественных территорий для благоустройства14 объектов Орла прошли во второй этап голосования. Еще пять территорий добавили сами жители. Сегодня на сайте городской администрации стартует второй отборочный тур интернет-опроса.
Свое мнение по поводу того, какие улицы, площади и скверы нужно привести в порядок в первую очередь, выразили 11 522 человека. Для выбора предлагалось 42 адреса. Больше всех голосов набрали 14 объектов, в числе лидеров – парк Победы, набережная Оки от городского пляжа до Октябрьского моста, бульвар Космонавтов. Вне опроса в этот список добавили Детский и Городской парки, сквер Комсомольский, парк «Ботаника» и площадь Содружества.
Теперь жителям Орла предстоит делать выбор из 19 территорий.
Проголосовать можно на сайте мэрии. Опрос завершится ровно через месяц.
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