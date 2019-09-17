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В Орле прошли Андреевские чтения

В обновленном доме Леонида Андреева принимали почетных гостей - родственников нашего знаменитого земляка. Потомки по линии брата писателя приехали на традиционные Андреевские чтения. Они выразили благодарность за то, как трепетно хранят память об их талантливом предке в Орле.

Ведущие андрееведы страны приехали на традиционную литературную конференцию с докладами о жизни, творческом пути и с разбором произведений Андреева. В этот раз орловских знатоков представляли профессор ОГУ им. Тургенева Екатерина Михеичева и член союза писателей Алексей Кондратенко.
Татьяна Полушина, директор Дома Л.Н. Андреева: «Ученые нашего города, сотрудники музея рассказали о том новом, что они нашли, изучая творчество и биографию Леонида Николаевича. Для нас очень важно и значимо, что на эти чтения приехали очень близкие родственники Леонида Андреева - по линии его родного брата Павла».
Именно гости из Санкт-Петербурга и стали главными героями этих чтений. Дмитрий Гуревич, внук брата писателя, долгое время даже не знал, о том, что он родственник Леонида Андреева.
Дмитрий Гуревич, внук Павла Андреева: «Мама моя очень долго скрывала, не поддерживала разговоры об этом, потому что в те годы упоминание имени Леонида Андреева и родства с ним было небезопасно».
Сегодня внучатый племянник знаменитого писателя очень сожалеет, что в семье в живых не осталось никого, кто бы мог сообщить информацию из первых уст, и теперь ее приходиться собирать буквально по крупицам. Очень увлеклась этим расследованием и праправнучка Павла Андреева Кристина Истомина. В Орле она уже второй раз, хотя настоящую историю своей семьи и о родстве с Леонидом Андреевым узнала только три года назад, и теперь Кристина пытается организовать встречу всех родственников писателя, разбросанных по миру.
Кристина Истомина, праправнучка Павла Андреева: «Пока познакомиться с другими родственниками у меня пока не получилось, но у меня уже есть контакты, и мы держим с ними связь. Мы все живем в разных городах, но я надеюсь, что рано или поздно мы все встретимся».
Родственники писателя, которые смогли приехать на Андреевские чтения, выразили глубокую благодарность сотрудникам музея Андреева, и очень рады, что на родине о нем никогда не забывали.




Эва Стасюлевич
17 сентября 2019 года

 


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