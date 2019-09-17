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вторник
17.09.2019
13:31:41
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Коротко о главном«Вести-Орёл» в 11:25 на телеканале «Россия».
- Пересеклись на трамвайных путях. Кто поспешил - разберется полиция. Вместе с инспектором на месте проишествия выезжала и наша съемочная группа.
- Он был писатель, фотограф, художник. Литературные Андреевские чтения - состоялись. Принять участие в них приехали очень близкие родственники Леонида Андреева.
- Вдохновение в каждом дне. Как избежать осенней хандры? Советы от нашего корреспондента.
- Сегодня - день иконы Божией Матери «Неополимая Купина». Почему ее особенно почитают пожарные?
- Орел - стал центром студенческого волейбола. Сегодня в нашем городе стартует турнир под эгидой студенческой волейбольной ассоциации.
Вести-Орёл
17 сентября 2019 года
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