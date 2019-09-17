Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 11:25 на телеканале «Россия».



- Пересеклись на трамвайных путях. Кто поспешил - разберется полиция. Вместе с инспектором на месте проишествия выезжала и наша съемочная группа.



- Он был писатель, фотограф, художник. Литературные Андреевские чтения - состоялись. Принять участие в них приехали очень близкие родственники Леонида Андреева.



- Вдохновение в каждом дне. Как избежать осенней хандры? Советы от нашего корреспондента.



- Сегодня - день иконы Божией Матери «Неополимая Купина». Почему ее особенно почитают пожарные?



- Орел - стал центром студенческого волейбола. Сегодня в нашем городе стартует турнир под эгидой студенческой волейбольной ассоциации.

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Вести-Орёл

17 сентября 2019 года







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