Новости версия для печати Сотрудники госавтоинспекции завершили дежурство у орловских школ Особое внимание уделялось юным пешеходам, которые впервые следуют по новому пути от дома к школе.



Полицейские контролировали правильность перехода, присутствие взрослого рядом, внимательность и дисциплинированность во время перехода дороги. Инспекторы также следили, за водителями, чтобы они уступали дорогу пешеходам.



Утренние рейды продолжались первые две недели, так как это тот период, за который участники дорожного движения должны адаптироваться к интенсивному дорожному движению.



Госавтоинспекция обращается ко всем водителям с убедительной просьбой проявить максимум внимания и осторожности на дорогах, чтобы дети не стали жертвами беспечности взрослых, ведь не всегда по близости будет дежурить полицейский. Необходимо постоянно напоминать юным участникам движения, что дорогу следует переходить по пешеходным переходам и только на зеленый сигнал светофора, а если в зоне видимости нет перехода, то лишь после того, как ребенок убедится в отсутствии приближающегося транспорта.





Анастасия Дорохова

17 сентября 2019 года







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