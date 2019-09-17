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Жительница Ливен отметила столетний юбилей

Ливенская долгожительница Лидия Ивановна Хуторова - уникальный человек. Она пережила оккупацию, помогала поднимать страну из руин, пекла хлеб. Несмотря на трудности, выпавшие на её долю, Лидия Ивановна не жалуется. И с удовольствием принимает гостей, в числе которых были наши ливенские коллеги из телекомпании «Принт – ТВ».

Уже почти полвека Лидия Ивановна живет в Ливнах. Долгие годы трудилась на хлебокомбинате пекарем. В ряду благодарных земляков, вкусивших душистые и ароматные хлебобулочные изделия, почетные гости, которые поспешили поздравить именинницу.
Лидия Хуторова, жительница г. Ливны: «Я не знаю, почему я живу - я сама удивляюсь. Я такую жизнь тяжелую прожила, и я прожила 100 лет. Войну прошла всю».
Лидия Ивановна Хуторова родилась в Дросково. Там же вышла замуж. На ее долю в начале сороковых выпали первые непростые испытания. Во время Великой Отечественной мужа ее забрали на войну, а она с годовалой дочкой на руках осталась в оккупации. За это время она пережила и испытала немало страха и ужаса. Немцы готовились ее расстрелять, но на защиту встала вся деревня. Однажды от врага женщине удалось спасти и своего ребенка.
Альбина Юхименко, дочь Л. И. Хуторовой: «Выгнали их в погреб, а я выскочила - это было осенью, ну, маленькая еще девчонка, полуголодная, и что-то я у немцев взяла. А мама слышит крик детский, как забежала, а он стоит передо мною с пистолетом. Мама на него бросилась. И там какая-то часть немцев стояла, оттащили, и того убрали». 
Сегодня рядом с Лидией Ивановной трое детей - две дочки и сын, пять внуков, шесть правнуков и один праправнук. Все они соберутся в праздничный вечер вместе в доме юбилярши.




При содействии ТК ПРИНТ-ТВ
17 сентября 2019 года

 


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