Новости версия для печати Приговор Наталье Башкатовой оставили в силе К такому выводу сегодня пришел суд, рассмотрев апелляции. Напомним, их подали обе стороны: и обвинение, и защита.



Известность экс-полицейская получила в ноябре 2016 года, пообещав заявительнице «приехать и описать ее труп», если ту убьют. Именно это и случилось после отъезда стражей порядка. Яну Савчук забил до смерти бывший сожитель, на которого девушка и жаловалась в полицию. Башкатову обвинили в халатности, Советский райсуд назначил ей два года колонии-поселения.



Областной суд оставил приговор без изменений.





Иван Суверин

17 сентября 2019 года







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