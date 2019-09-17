Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».



- Два года колонии-поселения. Областной суд оставил в силе приговор районного суда в отношении экс-полицейской, которая пообещала «приехать и описать труп».



- Защита от гриппа - без отрыва от повседневных дел.

На рынках и ярмарках выходного дня будут работать мобильные прививочные пункты.



- В мэрии Орла - новые лица. Управление культуры города Орла возглавила Крючкова Наталья Юрьевна.



- В спаррингах с японцами. Две школы каратэ соединились на тренировке в школе «Орел-Карат».



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Вести-Орёл

17 сентября 2019 года







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