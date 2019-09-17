В Орле начали работать передвижные медицинские пункты

|
вторник
17.09.2019
17:57:11
|
|
В Орле начали работать передвижные медицинские пунктыВ них можно сделать прививку от гриппа.
Пункты, в которых можно сделать прививку, будут работать на площадях, где организованы ярмарки выходного дня: это площадь Жукова, Комсомольская площадь и улица Металлургов.
Также привиться можно, отправляясь на рынок - Центральный и на 3-й Курской. Завтра с 13:00 до 16:00 спецавтомобиль будет стоять на улице Тургенева возле крупного торгового центра.
Врачи считают, что прививка - один из самых эффективных методов защиты от гриппа. Даже если человек заболеет, перенести вирус будет гораздо проще. От гриппа уже привились более 60 тысяч жителей нашей области. «Планка» для врачей - защитить каждого второго орловца.
|© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта