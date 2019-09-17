Новости версия для печати В Орле начали работать передвижные медицинские пункты В них можно сделать прививку от гриппа.



Пункты, в которых можно сделать прививку, будут работать на площадях, где организованы ярмарки выходного дня: это площадь Жукова, Комсомольская площадь и улица Металлургов.



Также привиться можно, отправляясь на рынок - Центральный и на 3-й Курской. Завтра с 13:00 до 16:00 спецавтомобиль будет стоять на улице Тургенева возле крупного торгового центра.



Врачи считают, что прививка - один из самых эффективных методов защиты от гриппа. Даже если человек заболеет, перенести вирус будет гораздо проще. От гриппа уже привились более 60 тысяч жителей нашей области. «Планка» для врачей - защитить каждого второго орловца.





Татьяна Напольских

17 сентября 2019 года







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