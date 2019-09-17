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Орловско-японские отношения - в спорте и дружбе

Студенческая сборная Токио во главе с сэнсеем Инада, который является ассистентом Масао Кагавы, сегодня занимается на площадке спортшколы «Орел-Карат».

Масао Кагавы - представитель федерации каратэ Японии, он является одним из лучших тренеров мира, который подготовил не одного чемпиона. Год назад в мае 2018 года с дружественным визитом он посещал Орел. Тогда сенсэй, вдохновившись духом и силой наших бойцов на татами, и пообещал привезти своих ребят для совместных тренировок.
Олег Кошелев, президент Орловской областной федерации каратэ: «У нас будет три дня тренировки, где мы, я надеюсь, будем не только стоять в парах, но и после тренировок узнаем получше друг друга, поговорим. Я трижды был в Японии, но мои воспитанники еще ни разу страну восходящего солнца не посещали. И я очень надеюсь, что поняв и узнав друг друга, они совсем по-другому будут относиться не только друг к другу, но и к нашим странам».
Такая встреча состоялась благодаря русско-японскому Фонду в поддержку культурных традиций. Также японские спортсмены примут участие в Кубке Орла, который, уже по предварительным заявкам, соберет около 800 спортсменов из 36 регионов страны. Организаторы ждут еще гостей из Эстонии. Соревнования пройдут 21 и 22 сентября в мегакомплексе на Кромском шоссе.


Всеволод Трифонов
17 сентября 2019 года

 


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