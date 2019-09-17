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Орловцы увидят «лунный серебряный мир», сотканный из поэзии и музыки

В театре «Свободное пространство» - вновь премьера. Это спектакль «Мой лунный серебряный мир», который поставила режиссер Татьяна Сагайдачная. Поэзия и музыка - два проводника, которые ведут экскурсию для зрителей во второй период расцвета русской литературы на стыке двух веков. В постановке заняты заслуженные артисты России Елена Шигапова, Маргарита Рыжикова, Нонна Исаева.

Те самые стихи, написанные еще с ятями и уже без них, озвучила потрясающая компания, если можно так сказать применительно к театральной труппе. С первых минут спектакля создается впечатление, что вы находитесь не в зале, а скорее в гостях у друзей или родственников, которые тихим семейным вечером, решили вдруг почитать друг другу стихи. Легко, талантливо, передавая по кругу слово, как будто перебрасывая забавные, веселые, сердечные и горькие строчки, в которых сверкающей чередой пронеслись лики поэтов написавших это 100 лет назад.
Татьяна Сагайдачная, режиссер спектакля: «Здесь, мне кажется, произошло волшебство. Это та магия театра, когда мы только задаем тему, только импульс для начала, как камушек, брошенный в воду, от которого идут волны».

Стихи, звучащие в спектакле, наверняка и читались, и слышались много раз. Их авторы - звезды серебряного века: Цветаева, Ахматова, Гумилев, Волошин, Блок, Северянин и другие поэты, ставшие главными героями русской литературы второго периода ее расцвета. Но как бы далеко они не отставали от нас по времени, все равно, сказанные ими слова попадают прямо в сердце.
Маргарита Рыжикова, заслуженная артистка России: «Это очень интересный опыт, для нас необычный - такой стихотворный спектакль, в котором кажется, что нет сюжета, но в конце зритель понимает, что он есть, он прорисовывается, как нить их жизни, их судеб, она настолько проходит через стихи - как музыка».

И главное, чего удалось добиться и режиссеру и труппе, это то, что авторы этих строк представились зрителям не как иконы русской литературы, таланты, идеалы, а как люди, которые любили, страдали, ревновали, веселились, дурачились и шутили ровно так же, как мы с вами. И они не носили корон, которые впоследствии на них надели литературоведы.

Вдохновляет и актерский ансамбль спектакля: заслуженные артистки России Нонна Исаева, Маргарита Рыжикова и Елена Шигапова, блестящие партии и у Ирины Агейкиной и Ольги Чибисовой, у Дмитрия Литвинцева и Михаила Артемьева, которые смогли не только озвучить, но и очеловечить поэтов и поэтесс, приблизив их к нам максимально.
Ирина Агейкина, актриса театра «Свободное пространство»: «Каждый - со свои личным отношением, не хрестоматийным, скажем так, откликаясь на свои внутренние силы, резервы и настроение».

Это настроение моментально передается зрителю, и, конечно, не оставляет равнодушным. И пусть говорят, что хорошо читать стихи - прямая актерская обязанность, читать их так, как будто жить в них, это уже талант.




Эва Стасюлевич
17 сентября 2019 года

 


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