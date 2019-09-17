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Ремонт дворовых и общественных территорий в Орле практически завершен

Об этом говорили сегодня на совещании в городской администрации. Обсудили и ремонт тротуаров на Комсомольской.

Из 63 дворов, которые были включены в программу ремонта, на 61-м - работы завершены, на двух последних приемка будет уже на следующей неделе. Продолжается работа и по благоустройству общественных территорий.

Из 11 объектов уже одобрены два — парк «Ботаника» и бульвар Победы. Работы были завершены в соответствии с муниципальными контрактами до 1 сентября, акты приемки подписаны 6 сентября, - сообщил первый замглавы администрации Олег Минкин.

Продолжаются работы в сквере Гуртьева – там ведутся работы по освещению: установлено 70 опор освещения, осталось смонтировать 29 светильников. Благоустройство этой общественной территории обещают завершить к концу текущей недели.

Что касается ремонта площади Содружества, то, по словам Олега Минкина, его должны выполнить до 30 ноября. В настоящий момент проведены все электромонтажные работы, до конца сентября будет завершена укладка плитки, устройство асфальтовой проезжей части. 25 сентября состоится пробный пуск фонтана, обустройство которого завершено на 85%. Далее останется озеленение и установка малых архитектурных форм (скамеек и урн).

В сквере 5-й Орловской стрелковой дивизии обустроены детская и спортивная площадки, выполнен основной объем плиточных работ. До 27 сентября подрядчик планирует завершить работы по восстановлению и ремонту тротуаров и открыть первую аллею для пешеходов вдоль ул. 5-е Августа. Согласно муниципальному контракту, срок завершения работ — 19 октября, сообщает сайт городской администрации.

За счет дополнительных средств, полученных от правительства Орловской области, было принято решение отремонтировать тротуары на улице Комсомольской - от автовокзала до 2-й Посадской и Московской. Работы начались недавно, однако уже вызывают ряд вопросов не только у жителей города, но и у городских депутатов. А потому за подрядчиком - особенный контроль.
Евгений Гришин, начальник управления городского хозяйства и транспорта г. Орла:  «Устанавливают поребрик и бордюрный камень, насыпают песок. Плитки там пока нет. Когда поступит плитка, и они приступят к укладке, то представитель УКХ, закрепленный за объектом, будет ежедневно мониторить ситуацию».

Срок завершения работ - 20 ноября. Однако в управлении коммунальным хозяйством обеспокоены: погода может внести свои коррективы, поэтому работы сейчас должны идти в усиленном режиме.




Юлия Опанасюк
17 сентября 2019 года

 


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