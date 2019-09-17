Новости версия для печати Вернуться домой Поисковые объединения страны подводят итоги «Вахты Памяти-2019». Благодаря поисковому движению ещё несколько тысяч солдат, хоть и безымянными, но всё же вернулись из своего последнего боя. Но и спустя 70 с лишним лет удается устанавливать имена павших. Одним из них стал Дмитрий Михайлович Локтионов.



Останки уроженца села Берёзовка Покровского района Орловской области нашли поисковики под Смоленском и передали орловским коллегам для перезахоронения. Сегодня бойца проводили в последний путь с почестями. В церемонии приняли участие и родственники красноармейца, которые всю жизнь безуспешно пытались отследить судьбу своего предка.



Дмитрий Михайлович Локтионов призывался на фронт в родной Берёзовке. Было это в самом начале войны, которая разлучила его с беременной женой, а погиб герой даже раньше рождения сына. Единственной весточкой с фронта, которую семья получила, - стало письмо о признании Дмитрия Локтионова без вести пропавшим. Но, как вспоминает невестка бойца, его сын, хоть никогда и не видел отца, пытался отыскать его всю жизнь. Но до этого мига он не дожил.

Клавдия Локтионова, невестка Д.М. Локтионова: «Он все время занимался розыском. Он так волновался, он так хотел узнать, где похоронен его отец. Он писал и в Министерство обороны, писал и в архив, но – безрезультатно».

Последний бой 28-летний красноармеец 120-й стрелковой дивизии Локтионов принял спустя всего 2,5 месяца войны. Это было под урочищем Коробы в Смоленской области. Останки орловца подняли десногорские поисковики во время весеннего этапа "Вахты Памяти" этого года. Причём дался подъём крайне тяжёло. Дмитрий Михайлович, предположительно, погиб прямо в бою, потому как найден был в одиночной стрелковой ячейке. Во время работы поисковиков её постоянно заполняла вода.

Николай Красиков, руководитель МПО «Костёр»: «Подъем шел не то чтобы на ощупь, но в очень осложненных условиях, когда поступает постоянно вода, приподнимается расквашенный грунт. Но состояние смертного медальона просто потрясающее».

Имя красноармейца и было установлено быстро - оно хорошо читалось на обоих экземплярах медальона. Орловским поисковикам останки Дмитрия Локтионова передали в минувшую субботу. А благотворительный фонд "Победа" помог бойцу вернуться в родное село, где его, кстати, помнят - имя увековечено на мемориале.

Виктор Воронцов, начальник организационного отдела администрации Покровского района: «Здесь он назван в числе земляков, которые покинули село и, к сожалению, не вернулись с полей сражений. После захоронения на его могиле будет установлен отдельный памятник».

Мемориал, где нашёл упокоение орловский солдат, находится на территории Берёзовской школы. Её ученики пообещали приложить все усилия, чтобы подробнее узнать о боевом пути своего земляка.

Илья Ретинский, ученик Берёзовской СОШ: «Я очень горд тем, что сюда вернулся наш земляк - Локтионов Дмитрий Иванович. Я попробую договориться с нашим учителем истории, чтобы он помог узнать о нем подробную информацию».

К слову, десногорские поисковики помогают вернуться домой уже второму орловскому солдату. В 2017-м они передавали для захоронения на родине останки другого красноармейца - Гавриила Цыпкина.









Антон Киселёв

17 сентября 2019 года







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