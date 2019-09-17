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Сегодня в Орле состоялось заседание областной комиссии по ЧС

В числе вопросов, вынесенных на комиссию по чрезвычайным ситуациям, - готовность техники быстрого реагирования к зимнему периоду, работа единых дежурно-диспетчерских служб, а также итоги купального сезона.

Как сообщили на заседании, школы и детские сады области готовы к предстоящему отопительному сезону. Жилой фонд подготовлен на 99%.

Во время подведения итогов купального сезона губернатор высказал нарекания в адрес некоторых глав, предпочитающих закрывать пляжи для купальщиков, вместо того, чтобы приводить места отдыха у воды в надлежащий вид.
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «От того, что мы с вами пляж не открываем, от того людей там меньше не становится чаще всего. Поэтому, понимая эту задачу, давайте к следующему году подготовимся, чтобы у нас количество происшествий снижалось. Неоднократно мы обсуждали вопрос по Орлу по Светлой Жизни. Не первый раз возвращаемся к этой теме, но самое популярное место в городе Орле, где купается самое большое количество людей, просто не может работать без выполнение всех обязательств».



Иван Суверин
17 сентября 2019 года

 


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