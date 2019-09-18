Новости версия для печати В Орловской области продолжается акция «Подросток под защитой закона» Она объединяет сразу несколько ведомств – от соцзащиты до надзорных органов.



Сотрудники прокуратуры посетили 272 семьи, находящиеся в социально опасном положении. В центре внимания – условия проживания, соблюдение требований пожарной безопасности, эксплуатация газового и электрооборудования. Проводятся беседы с родителями и детьми о правилах безопасности, о мерах ответственности за правонарушения. Рейды продолжаются.



Помимо этого, в ведомстве работает горячая линия и к специалистам можно обратиться за консультацией.



Горячая линия - 8 (4862) 40-56-48, 8 (4862) 43-63-89.





Мария Семак

18 сентября 2019 года







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