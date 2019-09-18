Новости версия для печати Пора оформить дачу Право стать официальным владельцем земли получили дачники, которые владели неоформленным участком в течение 15 лет. Это стало возможным благодаря изменениям в законы «О кадастровой деятельности» и «О государственной регистрации недвижимости».



Поправки упростят процедуру проведения комплексных кадастровых работ и позволят поддержать собственников, которые на протяжении многих лет использовали землю без уточненных границ. Узаконить «неучтенные метры» можно лишь при отсутствии претензий со стороны соседей и органов власти.



Также важно, чтобы размер занимаемой территории не превышал 10% от площади законно приобретенного основного участка.



Более подробную информацию об этом можно узнать на сайте Кадастровой палаты Орловской области.





Мария Семак

18 сентября 2019 года







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