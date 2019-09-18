При Орловском опорном вузе работает академия волонтеров

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среда
18.09.2019
10:24:35
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При Орловском опорном вузе работает академия волонтеровПолучить добровольческое образование там может любой желающий.
Встречи проходят в форме беседы. Ребят учат понимать себя самих, осознавать собственные возможности и применять их на практике – на благо людям.
Отметим, волонтеры университета реализуют различные благотворительные проекты – они помогали в проведении фестиваля «Добрые руки», во время которого велся сбор средств для работы выездной паллиативной бригады Орла, организовывали мастер-классы для детей и родителей во время фестиваля «Музыка добрых сердец». Сейчас волонтеры работают над проектом «ОБЖ для бабушек». Его цель – защитить людей старшего поколения от мошенников.
Очередное занятие в академии состоится сегодня, 18 сентября, в 16 часов.
Место встречи – фундаментальная библиотека, кабинет 318.
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