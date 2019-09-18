Новости версия для печати Онлайн-благотворительность Это информация для тех, кто хочет проявить милосердие, но не знает, кому сейчас требуется помощь.



Орловская митрополия приглашает посетить благотворительный сайт. Портал создан, чтобы христиане могли поддержать друг друга.



Здесь вы найдете просьбы о помощи, узнать, что конкретно необходимо и сможете связаться с отправителем. Кто-то нуждается в одежде, кто-то в транспортных услугах, кто-то в моральной поддержке. Так же на портале можно почитать православные статьи, поучаствовать в обсуждениях, задать вопрос священнику.





Мария Семак

18 сентября 2019 года







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