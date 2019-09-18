Онлайн-благотворительность

|
среда
18.09.2019
10:24:29
|
|
Онлайн-благотворительностьЭто информация для тех, кто хочет проявить милосердие, но не знает, кому сейчас требуется помощь.
Орловская митрополия приглашает посетить благотворительный сайт. Портал создан, чтобы христиане могли поддержать друг друга.
Здесь вы найдете просьбы о помощи, узнать, что конкретно необходимо и сможете связаться с отправителем. Кто-то нуждается в одежде, кто-то в транспортных услугах, кто-то в моральной поддержке. Так же на портале можно почитать православные статьи, поучаствовать в обсуждениях, задать вопрос священнику.
|© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта