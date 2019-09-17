Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Арестован! Подозреваемого в убийстве гвоздем взяли под стражу.



- Никто не забыт. Спустя 76 лет останки солдата, уроженца Орловщины, вернули на родную землю.



- По-прежнему два года колонии-поселения. Сегодня Орловский областной суд поставил точку в громком уголовном деле бывшей сотрудницы полиции Натальи Башкатовой.



- Детские сады и школы к зиме готовы. Жилой фонд подготовлен на 99%.



- Языком музыки и поэзии. В «Свободном пространстве» - премьера.

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Вести-Орёл

17 сентября 2019 года







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