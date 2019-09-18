Новости версия для печати Наезды на пешеходов продолжаются За прошедшие сутки в Орловской области зарегистрировано 21 ДТП. Среди них 6 ДТП с пострадавшими, в результате 7 человек получили травмы, трое из которых несовершеннолетние.



17 сентября в Орле в 12 часов водитель, управляя автомобилем «Ваз-21102», следовал по ул. Металлургов и допустил наезд на 17-летнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. При ДТП пешеход получил телесные повреждения, госпитализирован в НКМЦ им. Круглой.



17 сентября в Орле в 15 часов водитель, управляя а/м «Лифан» следовала по ул.Октябрьская, при перестроении вправо допустила столкновенеи с а/м «Газ-3302», который следовал в попутном направлении справа, после чего произошло столкновение автомобиля «Лифан» с автомобилем «Зил», который двигался впереди попутно. При ДТП пассажир автомобиля «Лифан» получил телесные повреждения, не госпитализирован.



17 сентября в Мценске в 15:10 водитель, управляя автомобилем «Опель» при движении по ул. Машиностроителей сбил пешехода, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу. В результате ДТП 67-летний пешеход получил травмы.



17 сентября в деревне Образцово в 18:30 водитель, управляя а/м «Опель Астра», следовал по ул. Телегинской, не справился с управлением, допустил съезд в левый кювет с последующим наездом на препятствие (дерево). В результате ДТП два пассажира автомобиля - девочки девяти и шести лет -получили травмы. Один ребенок госпитализирован.





Орловское Информбюро

18 сентября 2019 года







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