Полицейские напоминают орловцам, как обезопасить себя от карманных краж

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среда
18.09.2019
14:10:01
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Полицейские напоминают орловцам, как обезопасить себя от карманных кражГлавное правило – быть бдительными в переполненном транспорте.
Чаще всего карманники – это прилично одетые мужчины, подростки и даже девушки, ничем не отличающиеся от окружающих. Это помогает преступникам вводить своих жертв в заблуждение.
Сотрудники полиции напоминают гражданам несколько несложных правил, как не стать жертвой преступного посягательства:
- Обратите внимание на то, чтобы портмоне или кошельки не выделялись из одежды и тем самым не привлекали к себе внимание;
- Следите за тем, чтобы Ваша сумка была застегнута. В многолюдном месте прижимайте ее к себе;
- Никогда не кладите сумку с деньгами в тележку для покупок;
- Не храните в кошельке записку с пин-кодом от кредитной карты, и тем более не указывайте его на самой карте;
- Обращайте внимание на людей, которые пытаются подойти к Вам поближе, встают сзади или сбоку;
- Выходя из дома, загляните в свой кошелек и подсчитайте, какой суммой денег Вы располагаете. Постарайтесь не брать с собой лишние деньги;
- Не демонстрируйте содержимое кошелька в многолюдном месте.
Если Вы заметили карманного вора – сообщите об этом сотрудникам полиции. Если карманник собирается украсть у человека что-либо и никто вокруг него этого не замечает, в такой ситуации лучше всего привлечь внимание окружающих людей и указать, кто именно хочет украсть ценный предмет. Если карманник уже совершил кражу и был задержан сознательными гражданами, но к несчастью, поблизости нет сотрудников полиции, то, прежде всего, необходимо принять меры, чтобы карманник не избавился от похищенного, определить потерпевшего, круг свидетелей и срочным образом позвонить в органы внутренних дел.
Если все же карманнику удалось похитить Ваше имущество, то Вам необходимо:
- Запомнить приметы внешности злоумышленника: во что был одет, примерный рост, возраст, телосложение;
- Направление, в котором скрылся неизвестный;
- Незамедлительно сообщить о случившемся в органы внутренних дел;
- Дождаться на месте прибытия сотрудников полиции.
Помните, что именно своевременность обращения в органы полиции, а также наиболее точное и полное описание внешности злоумышленника способствуют раскрытию преступления по горячим следам.
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