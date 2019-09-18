Новости версия для печати Полицейские напоминают орловцам, как обезопасить себя от карманных краж Главное правило – быть бдительными в переполненном транспорте.



Чаще всего карманники – это прилично одетые мужчины, подростки и даже девушки, ничем не отличающиеся от окружающих. Это помогает преступникам вводить своих жертв в заблуждение.



Сотрудники полиции напоминают гражданам несколько несложных правил, как не стать жертвой преступного посягательства:



- Обратите внимание на то, чтобы портмоне или кошельки не выделялись из одежды и тем самым не привлекали к себе внимание;

- Следите за тем, чтобы Ваша сумка была застегнута. В многолюдном месте прижимайте ее к себе;

- Никогда не кладите сумку с деньгами в тележку для покупок;

- Не храните в кошельке записку с пин-кодом от кредитной карты, и тем более не указывайте его на самой карте;

- Обращайте внимание на людей, которые пытаются подойти к Вам поближе, встают сзади или сбоку;

- Выходя из дома, загляните в свой кошелек и подсчитайте, какой суммой денег Вы располагаете. Постарайтесь не брать с собой лишние деньги;

- Не демонстрируйте содержимое кошелька в многолюдном месте.



Если Вы заметили карманного вора – сообщите об этом сотрудникам полиции. Если карманник собирается украсть у человека что-либо и никто вокруг него этого не замечает, в такой ситуации лучше всего привлечь внимание окружающих людей и указать, кто именно хочет украсть ценный предмет. Если карманник уже совершил кражу и был задержан сознательными гражданами, но к несчастью, поблизости нет сотрудников полиции, то, прежде всего, необходимо принять меры, чтобы карманник не избавился от похищенного, определить потерпевшего, круг свидетелей и срочным образом позвонить в органы внутренних дел.



Если все же карманнику удалось похитить Ваше имущество, то Вам необходимо:



- Запомнить приметы внешности злоумышленника: во что был одет, примерный рост, возраст, телосложение;

- Направление, в котором скрылся неизвестный;

- Незамедлительно сообщить о случившемся в органы внутренних дел;

- Дождаться на месте прибытия сотрудников полиции.



Помните, что именно своевременность обращения в органы полиции, а также наиболее точное и полное описание внешности злоумышленника способствуют раскрытию преступления по горячим следам.





Орловское Информбюро

18 сентября 2019 года







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