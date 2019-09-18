Новости версия для печати Орловцев приглашают на разговор о новой системе транспорта Общественные обсуждения будут идти до 17 октября.



Основная цель - всестороннее освещение новой транспортной схемы, выявление дополнений, предложений и замечаний к разработанной схеме.



С подробной информацией и материалами о проведении общественного обсуждения можно ознакомиться здесь.



В ходе обсуждения рассматриваются параметры маршрутной сети, схемы движения маршрутов, последовательность остановочных пунктов в прямом и обратном направлениях и общая карта-схема.



Все желающие высказать своё мнение или предложения могут предоставить документы в Департамент по адресу: г. Орёл, пл. Ленина, д. 1, к. 242 ежедневно в рабочие дни с 9:00 до 18:00 (перерыв – с 13:00 до 14:00) либо отправить по адресу: 302021, г. Орёл, пл. Ленина, д. 1, Департамент строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области .



Также предложения можно направить на электронный адрес: pr_jkh@adm.orel.ru





Анастасия Дорохова

18 сентября 2019 года







На главную страницу





