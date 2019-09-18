Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 11:25 на телеканале «Россия».



- В Новодеревеньковском районе звучала тревога. Действия в условиях чрезвычайной ситуации отрабатывали формирования гражданской обороны.



- В летопись Великой Отечественной войны вписано еще одно имя. Поисковики установили личность солдата, считавшегося без вести пропавшим. На торжественное перезахоронение прибыли родственники погибшего.



- Национальные проекты в действие: Орел получит свыше 380 млн рублей на реализацию программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги»



- Хотите стать добровольцем, но не знаете как? Мы знаем, где работает академия волонтерства.



- Искусство быть родителями - сегодня в НКМЦ имени Круглой пройдет очередное семейное занятие. Чему научат будущих пап и мам?

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Вести-Орёл

18 сентября 2019 года







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