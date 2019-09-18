Новости версия для печати Новодеревеньковский район проверили на готовность к ЧП В командно-штабную тренировку были вовлечены все экстренные и аварийно-спасательные службы.



Поднять по тревоге и задействовать все формирования гражданской обороны района, чтобы оценить их готовность в случае чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера - такой целью задались в региональном главке МЧС. По легенде учений, предпосылки для этих самых чрезвычайных ситуаций, как это часто бывает и в жизни, обусловлены капризами погоды. При наихудшем сценарии развития ЧС прогнозируется нарушение жизнеобеспечения населения в отдельных населенных пунктах района, повышается риск техногенных пожаров и риск взрыва бытового газа в домах. Именно взрыв бытового газа и стал первой вводной учений. По сценарию, он произошел на втором этаже многоквартирного дома в поселке Хомутово.



Кроме бойцов местного спасательного гарнизона, в учения вовлекли газовиков, коммунальщиков, а также тыловые службы, медики и эвакуационные пункты. Даже жильцы дома, где случилось условное ЧП, были задействованы в качестве статистов. О своей роли в учениях по итогам тренировки отчитался каждый из участников.



В региональном главке МЧС, работу Новодеревеньковских экстренных служб оценили как оперативную и слаженную.









Иван Суверин

18 сентября 2019 года







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