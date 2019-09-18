Новости версия для печати Еще 5 единиц спецтехники поступят в учреждения лесного хозяйства Орловщины до конца года Спецмашины будут приобретены в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология».



Напомним, в первых числах сентября в регион прибыло 12 единиц спецтехники. Их стоимость - 15 млн. рублей. Теперь доставят еще три погрузчика, предназначенные для расчистки лесных дорог. А также два автомобиля УАЗ высокой проходимости для патрулирования лесных массивов. На эти цели в региональную казну уже поступило 12 млн. рублей.





Татьяна Напольских

18 сентября 2019 года







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