На ремонт освещения на набережной в Орле нужно 400 тысяч рублей

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среда
18.09.2019
14:09:37
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На ремонт освещения на набережной в Орле нужно 400 тысяч рублейВ случае выделения денег освещение планируется восстановить до 1 октября.
По информации пресс-службы городской администрации, на набережной в нескольких местах произошел порыв устаревшего кабеля. Александр Муромский поставил задачу перед УКХ и финансово-экономическим управлением администрации Орла в кратчайшие сроки вернуть освещение в центральную часть города.
Напоминаем, что включение и отключение наружного освещения происходит согласно графику, опубликованному на официальном сайте администрации города Орла в разделе «Городская среда».
Так, сегодня, 18 сентября, фонари будут работать с 18:56 до 5:39.
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