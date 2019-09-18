Новости версия для печати На ремонт освещения на набережной в Орле нужно 400 тысяч рублей В случае выделения денег освещение планируется восстановить до 1 октября.



По информации пресс-службы городской администрации, на набережной в нескольких местах произошел порыв устаревшего кабеля. Александр Муромский поставил задачу перед УКХ и финансово-экономическим управлением администрации Орла в кратчайшие сроки вернуть освещение в центральную часть города.



Напоминаем, что включение и отключение наружного освещения происходит согласно графику, опубликованному на официальном сайте администрации города Орла в разделе «Городская среда».



Так, сегодня, 18 сентября, фонари будут работать с 18:56 до 5:39.





Анастасия Дорохова

18 сентября 2019 года







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