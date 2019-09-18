В Орловской области пока не зарегистрировано ни одного случая гриппа

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среда
18.09.2019
14:09:31
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В Орловской области пока не зарегистрировано ни одного случая гриппаПо информации регионального Роспотребнадзора, в период 9 по 15 сентября в области зарегистрировано 2716 случаев заболеваний ОРВИ, дети в возрасте до 14 лет составили 67,2% от общего числа заболевших.
Управление Роспотребнадзора по Орловской области напоминает, что на территории области проводится вакцинация населения против гриппа, по состоянию на 13 сентября, прививки против гриппа получили более 60 тыс. человек, что составляет 8,1% от численности населения.
В Орле прививку можно сделать в поликлиниках по месту жительства, а также в детских дошкольных и общеобразовательных организациях и в передвижных прививочных пунктах, которые размещены по средам в районе ТЦ «Атолл» с 13:00 до 16:00 и на Центральном рынке с 9:00 до 14:00, по выходным дням вблизи ярмарочных площадок трех районов города (пл. Жукова, Комсомольская пл., ул. Металлургов), а также в районе рынка на улице 3-й Курской с 9:00 до 14:00.
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