Итоги дежурных суток МЧС: 17 выездов, семь из них – на пожары

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среда
18.09.2019
14:09:43
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Итоги дежурных суток МЧС: 17 выездов, семь из них – на пожарыВ Орловской области спасатели продолжают ликвидировать оставшиеся со времен войны боеприпасы.
В 10:39 сотрудники группы спецработ областной поисково-спасательной службы выезжали в Мценский район, где обезвредили один артиллерийский снаряд калибра 88 мм.
В Ливенском районе в 16:15 на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании хозяйственных построек в поселке Сахзаводской. В результате пожара одна хозпостройка выгорела на площади 15 квадратных метров, во второй хозпостройке прогорел потолок и обуглился чердак. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются; пострадавших нет.
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