Новости версия для печати Итоги дежурных суток МЧС: 17 выездов, семь из них – на пожары В Орловской области спасатели продолжают ликвидировать оставшиеся со времен войны боеприпасы.



В 10:39 сотрудники группы спецработ областной поисково-спасательной службы выезжали в Мценский район, где обезвредили один артиллерийский снаряд калибра 88 мм.



В Ливенском районе в 16:15 на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании хозяйственных построек в поселке Сахзаводской. В результате пожара одна хозпостройка выгорела на площади 15 квадратных метров, во второй хозпостройке прогорел потолок и обуглился чердак. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются; пострадавших нет.





Анастасия Дорохова

18 сентября 2019 года







На главную страницу





