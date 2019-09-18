Новости версия для печати В Ливнах прошел фестиваль, посвященный покровителям брака Петру и Февронии Ливенская епархия организовала праздник для семей, где главенствуют законы любви, верности и православные традиции.



В этот осенний день на территории лагеря «Алые паруса» собрались ливенские ячейки общества. И поводом для этого стал день памяти преподобных Петра и Февронии. В православном мире этих святых почитают дважды - 8 июля и как раз во второе воскресенье сентября — в день перенесения их мощей. В этом году впервые в честь покровителей брака в Ливнах, по благословению Епископа Ливенского и Малоархангельского, был организован семейный фестиваль.

Епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий: «Святые Петр и Феврония своей жизнью запечатлели божественную любовь, они ее сохранили на протяжении всей своей супружеской жизни и явились идеалами для всех нас».

Есть и в Ливнах семьи, являющиеся образцами супружества. По примеру святых князей Петра и Февронии они стараются жить в любви и вере. Такие ячейки общества в рамках праздника были отмечены почетными грамотами Владыки.

Вера Одеяненко, участница праздника: «Важно, чтобы семья жила верой в Бога и под Божьим благословением. Я сама, если честно, молилась, чтобы Господь мне послал верующего мужа, и теперь семья у нас под покровительством святых Петра и Февронии, в том числе. Мы и сами с мужем хотели бы также умереть в один день, жить долго, счастливо, дожить до внуков и правнуков, но как Господь даст». Наталья Веретельникова, участница праздника: «У нас общие семейные праздники, семейные планы общие, далеко идущие, ну и стараемся их воплощать в жизнь».

Чествовали и благодарили и молодое поколение ливенцев, занятых в волонтерской деятельности. Правда, в этот праздничный день они снова не отдыхали, а в очередной раз творили хорошие дела. В рамках мероприятия на добровольцев была возложена обязанность — развлекать детвору. И они с ней без труда справлялись. Волонтеры вместе с мальчишками и девчонками изготавливали ангелочков, голубей и бумажные ромашки - символы любви и верности, рисовали на асфальте. Для детворы было организовано шоу мыльных пузырей и работали аниматоры.



Свою работу фестиваль продолжил спортивными соревнованиями под девизом «Православная семья - за здоровый образ жизни». Организаторы и гости праздника сошлись во мнении, что первый блин — оказался не комом. И возможно осенний семейный фестиваль в память Петра и Февронии в Ливнах — станет еще одной традицией.









При содействии ТК ПРИНТ-ТВ

18 сентября 2019 года







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