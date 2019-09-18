Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».



- 380 млн - на дороги Орла. В будущем году по нацпроекту должны привести в порядок 16 автомагистралей областного центра.



- «Криминальный урожай». Оперативники во время второго этапа операции «Мак» изъяли около 20 кг наркосодержащих растений и веществ.



- Уколы здоровья начали делать - в общественных местах. Много ли желающих сделать прививку от гриппа? Мы заглянули внутрь мобильного прививочного пункта.



- По православным законам любви и верности. Ливенские семьи отметили «Осенний день покровителей брака».



СМОТРЕТЬ ВЫПУСК





Вести-Орёл

18 сентября 2019 года







На главную страницу





