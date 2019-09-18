Новости версия для печати Сегодня на фасаде орловской гимназии № 16 открыли памятную доску, посвященную Алексею Костомарову Выпускник гимназии, проходил военную службу в Северо-Кавказском регионе. 1 августа 2003 года жизнь 19-летнего орловского парня оборвалась.



Его помнят не только родители и друзья, но и в школе, где он учился, и где его воспитали искренним, честным, готовым выполнить свой долг.



В школе поддерживают связь с родителями Алексея. Им предоставили право снять полотно с мемориальной таблички.

Марина Дьяконова, председатель областной общественной организации членов семей погибших защитников Отечества: «Очень жаль, что такие молодые, здоровые, замечательные ребята уходят из жизни. Но война не выбирает. И мне очень хочется пожелать ученикам, чтобы они помнили Алешу Костомарова, проходя мимо мемориальной доски, обращали внимание на то, что он тоже был выпускником этой школы». Ольга Костомарова, мама Алексея Костомарова: «Они погибли, но мы живы. Я думаю, что те, кто сейчас учится, вырастут и своих детей приведут в школу. И они также будут смотреть на эту мемориальную доску. Спасибо за память о наших детях».





Татьяна Напольских

18 сентября 2019 года







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