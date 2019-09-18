Новости версия для печати Лопе да Вега - на сцене Орловского академического театра Большое театральное событие ждет орловцев в начале октября. В академическом театре идет работа над спектаклем Лопе де Веги «Хитроумная влюбленная». Музыку к постановке написал композитор из Москвы Вячеслав Жуков, сценография и костюмы - питерского художника Яны Гловатской, режиссер - вахтанговец Владимир Бельдиян.



Яркий, музыкальный спектакль уже на подходе. 4, 5, 6 октября состоятся премьерные показы.



«Хитроумная влюбленная» - пьеса, которой не меньше 400 лет, а произведения Лопе де Веги остаются все такими же смешными. Где и страсти вечны, и насмешка над ними так же вечна. Зрителя ждет много музыки, танцев, забавный и легкий сюжет, который ведет в путешествие в Испанию, где кровь горяча, и любовь не ждет милостей от обстоятельств.

Владимир Бельдиян, режиссёр-постановщик: «Каждый бережет себя, каждый хочет найти именно того единственного и не растерять эту любовь, не растранжирить её. Я думаю, что это актуально всегда будет. Какие бы нравы не были».

При всех перипетиях сюжета и интригах, при комедийности жанра персонажи говорят о серьезном - о том, что всегда было, есть и будет на земле. Любовь, неравный брак, семейное счастье и несчастье.



По словам режиссера, спектакль - и дань уважения испанской чести и достоинству тех времен, и гимн изобретательному женскому сердцу, и та самая комедия, которая и веселит, и заставляет думать.





Эва Стасюлевич

18 сентября 2019 года







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