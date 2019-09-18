«Вело-бабушка» Юлия Михайлюк завершает свой одиночный четырехмесячный вояж по стране

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|Видеоархив передач ГТРК "Орёл"
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«Вело-бабушка» Юлия Михайлюк завершает свой одиночный четырехмесячный вояж по странеВ этом году знаменитая путешественница побывала в Сибири и Крыму, проехала более 10 тысяч километров, и на обратном пути домой, в Тверь, заехала в Орел, где у нее недавно появились родственники. Наша съемочная группа встретилась с удивительной, полной сил и энтузиазма спортсменкой.
Под девизом «Все свое ношу с собой» Юлия Михайлюк путешествует уже 24 года. Недавно ей исполнилось 78. Бабушка-экстремал объездила всю Россию вдоль и поперек, была на юге и на севере, на востоке и на западе страны. Намотала столько километров, что трижды могла бы обогнуть земной шар. В пути встречает разных людей, утверждает, что ничего не боится, испугалась, лишь когда попытались украсть верного друга.
Юлия Михайлюк, велопутешественница: «Вот уж было страшно - прямо из квартиры, из-под замка выкатили».
Велосипед, к счастью, быстро нашли, и Юлия Ивановна отправилась дальше. В этом году она путешествовала более четырех месяцев. Из дома выехала в мае и отправилась прямиком на Крайний Север, оттуда - в Крым: открыли мост и велопутешественница не могла не полюбоваться его красотами. Но четырехмесячное путешествие далеко не предел для пенсионерки.
Юлия Михайлюк, велопутешественница: «Бывало и семь месяцев - на Сахалин и обратно. Причем, семь месяцев тяжелой работы, без единого дня отдыха. У меня была подана заявка в книгу рекордов России, и правилами предусмотрено «без единого дня отдыха».
Она видела все самые красивые места нашей страны, исколесила Сахалин, Курильские остова, Камчатку, Среднюю Азию, и проще назвать регион, где она не была. Скаталась в Европу, домчала до Парижа. Дома ее не бывает по полгода. Но родные давно смирились: звонят каждый день, переживают, но понимают, что маму и бабушку на месте уже не удержать.
Юлия Михайлюк, велопутешественница: «Пока я училась ездить, я и родных готовила, что буду их надолго покидать. Надо сказать, что мои мальчики - у меня два сына - думали, что я шучу. Потом увидели, что это не шутка. А теперь они на вопросы журналистов отвечают: "Да если даже ее приковать к батарее, она сорвет эту цепь и уедет!».
Каждый новый сезон - новое путешествие, которое непременно посвящается какой-нибудь дате. В следующем году ее одиночный велопробег состоится в честь 75-летию Победы.
К слову, села на велосипед Юлия Ивановна, только когда вышла на пенсию, и, несмотря на то, что она экс-учитель физкультуры, сама училась ездить целый год. Научилась - и теперь ее не остановить. В мешках и рюкзаках, навьюченных на велосипед, есть все необходимое для путешественника, кроме лекарств.
Юлия Михайлюк, велопутешественница: «Хотите - верьте, хотите - нет, я не знаю, что такое головная боль, боль в желудке, давление или что там еще у людей болит. У меня нет аптечки все 24 года».
В Орле у Юлии Михайлюк живут родственники, она заезжает к ним погостить уже третий раз. А если вы увидите на дороге эту спортивную пенсионерку, то знайте, что если не весь мир, то полмира точно лежало под колесами ее велосипеда!