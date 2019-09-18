Новости версия для печати В селе Хотьково Шаблыкинского района открылся фельдшерско-акушерский пункт Этого события ждали семь лет.



То, что раньше было доступно только в районных и областных больницах, сегодня становится реальным не только в них. Новый фельдшерско-акушерский пункт официально открыли в селе Хотьково Шаблыкинского района. Больше 130 квадратных метров, отдельные кабинеты для приема пациентов, хранения лекарств, процедурная и санитарная комната. ФАП оборудован современной медицинской аппаратурой: здесь есть электрокардиограф, прибор для измерения сахара в крови, гинекологическое кресло и многое другое.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Я убедительно прошу, чтобы ФАП выстроил свою работу, чтобы диспансеризация, раннее выявление различных видов заболеваний было основой этой деятельности. Оборудование закуплено самое современное, по тем стандартам, которые предусматриваются».

О том, что будет построен новый ФАП, местным жителям сообщили семь лет назад, ожидание затянулось, но сейчас говорят: это стоило того.



На открытии присутствовали губернатор Орловской области и руководитель регионального департамента здравоохранения. Они пообщались с местными жителями. Было много вопросов, один из главных касался лекарственного обеспечения. В селе живет больше 700 человек, а аптеки - нет. Людям приходится ездить в Шаблыкино, за пятнадцать километров.

Иван Залогин, руководитель департамента здравоохранения Орловской области: «Мы проработаем вопрос, как здесь организовать продажу лекарств - это будет либо открытие аптечного пункта в селе, если это экономически нецелесообразно, то есть формы, когда реализация медикаментов осуществляется непосредственно в ФАПе фельдшером. То есть, мы проработаем юридические, экономические аспекты».

Теперь по поручению губернатора этот вопрос должен решиться в ближайшее время.



Собственно Хотьковский ФАП отвечает всем современным требованиям. Всего подобных в области два. По проекту должно быть семь, но власти обещают, что в следующем году построят более 30 модульных ФАПов. Они размером меньше, но не менее полезны. Как отметил Андрей Клычков, в некоторых деревнях и сёлах медицинские пункты не соответствуют стандарту качества. Поэтому модернизация необходима. Здесь же, в Хотьково, об этом перестали думать - надо технику осваивать.



Надежда Корятова - единственный фельдшер на все село, опыт работы более 30 лет, теперь она здесь главный специалист.



Вообще, этот ФАП предназначен для круглосуточного пребывания. В нем есть все необходимое для комфортной жизни. Он разделен на две части: в одной - медпомощь, в другой - жилой дом. Все это исключительно для фельдшера. Хотя у Надежды Викторовной ее жилье через дорогу, она все же надеется, что подобные условия привлекут молодых врачей в отдаленные уголки нашей страны.









Всеволод Трифонов

18 сентября 2019 года







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