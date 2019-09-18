Новости версия для печати В Орловской области заболеваемость ВИЧ-инфекцией ниже, чем в среднем по стране Но это не повод расслабляться - отметили на заседании областной антинаркотической комиссии.



Основная задача - работа на предупреждение. В том числе и раннее выявление тех, кто употребляет наркотики. Сегодня об этом говорили на заседании областной антинаркотической комиссии. Рассматривали профилактические мероприятия и актуальные риски распространения ВИЧ-инфекции. Один из путей распространения - наркомания. Не секрет, что предотвратить пагубную привычку проще, чем потом лечить и заниматься реабилитацией.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Сегодня нам необходимо организовать более тесное взаимодействие с образовательными учреждениями, общественными организациями, необходимо активизировать и профилактическую работу, совершенствовать систему социально-медицинской реабилитации, в том числе продолжить работу по техническому оснащению медицинских наркологических учреждений».





Татьяна Напольских

18 сентября 2019 года







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