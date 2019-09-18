Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Подарок стоимостью 10 млн. В Хотьково открыли ФАП, который ждали семь лет.



- Мобильная защита от гриппа. В Орле начали работать «прививочные на колесах». Чем привлекают они горожан? Мы узнали ответ.



- Навсегда 19-летний. На фасаде орловской гимназии № 16 открыли памятную доску выпускнику, погибшему при выполнении воинского долга на Северном Кавказе.



- Крутит педали. Велопутешественница проехала всю Россию. Побывала и в Орле. Почему в 78 лет - ей дома не сидится? Юлия Михайлюк открыла нам свой секрет.



СМОТРЕТЬ ВЫПУСК





Вести-Орёл

18 сентября 2019 года







На главную страницу





