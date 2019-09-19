Новости версия для печати Сегодня в Орле стартует Олимпиада по предпринимательской деятельности Экономические таланты предстоит продемонстрировать ученикам 9-11 классов.



Олимпиада состоит из двух этапов. Победители первого выйдут в финал – те, кто наберет больше баллов. А выполнить ребятам предстоит несколько заданий на тему экономической теории и основ предпринимательства. И это не только тесты, но и решение сложных ситуаций, с которыми сталкиваются бизнесмены. Помимо того участником нужно будет проявить творческие способности.



Завершающее интеллектуальное сражение среди будущих бизнесменов пройдет 23 сентября. Определят одного победителя и шесть призеров – их ожидает денежные премии.





Мария Семак

19 сентября 2019 года







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