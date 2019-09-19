Новости версия для печати Право на работу Работу для соискателей, нуждающихся в определенных условиях труда, предлагает Орловское управление труда и занятости – на портале ведомства представлено свыше 6 тысяч вакансий. Список составляет больше трехсот страниц.



Данные собраны в отдельном разделе, который так и называется - «Банк вакансий для особых категорий граждан». К этому определению относятся граждане предпенсионного возраста и пенсионеры, молодёжь до 18 лет и женщины с детьми до трех дет, инвалиды и люди, освободившиеся из заключения. Их вниманию предлагаются самые разные должности - агрономы, торговые и страховые агенты, администраторы, библиотекари и другие специалисты. База регулярно обновляется.





Мария Семак

19 сентября 2019 года







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