Право на работу

|
четверг
19.09.2019
11:06:29
|
|
Право на работуРаботу для соискателей, нуждающихся в определенных условиях труда, предлагает Орловское управление труда и занятости – на портале ведомства представлено свыше 6 тысяч вакансий. Список составляет больше трехсот страниц.
Данные собраны в отдельном разделе, который так и называется - «Банк вакансий для особых категорий граждан». К этому определению относятся граждане предпенсионного возраста и пенсионеры, молодёжь до 18 лет и женщины с детьми до трех дет, инвалиды и люди, освободившиеся из заключения. Их вниманию предлагаются самые разные должности - агрономы, торговые и страховые агенты, администраторы, библиотекари и другие специалисты. База регулярно обновляется.
|© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта