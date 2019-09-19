Сегодня в орловском технопарке «Кванториум» состоится первое родительское собрание

|
четверг
19.09.2019
11:06:17
|
|
Сегодня в орловском технопарке «Кванториум» состоится первое родительское собраниеЗанятия с детьми начнутся в октябре.
Расписание встреч с педагогами и информация о том, что нужно иметь при себе – размещена на официальном сайте технопарка.
Занятия с детьми начнутся в октябре. Обучение бесплатное, получать дополнительное образование здесь будут ученики 5-11 классов. Им предстоит осваивать ботанику, генетику, айти-технологии, электронику, механику и множеству других современных наук. После полученные знания дети смогут применить в реальных проектах, значимых для развития региона. Планируется, что в течение учебного года обучения в Кванториуме пройдут порядка 800 человек. Сейчас набрано более 400 детей. Второй набор будет проводиться в конце 2019 года.
|© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта