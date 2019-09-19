Новости версия для печати Сегодня в орловском технопарке «Кванториум» состоится первое родительское собрание Занятия с детьми начнутся в октябре.



Расписание встреч с педагогами и информация о том, что нужно иметь при себе – размещена на официальном сайте технопарка.



Занятия с детьми начнутся в октябре. Обучение бесплатное, получать дополнительное образование здесь будут ученики 5-11 классов. Им предстоит осваивать ботанику, генетику, айти-технологии, электронику, механику и множеству других современных наук. После полученные знания дети смогут применить в реальных проектах, значимых для развития региона. Планируется, что в течение учебного года обучения в Кванториуме пройдут порядка 800 человек. Сейчас набрано более 400 детей. Второй набор будет проводиться в конце 2019 года.





Мария Семак

19 сентября 2019 года







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