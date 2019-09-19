Голоса колоколов Болховских храмов будут звучать в едином хоре

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четверг
19.09.2019
11:06:23
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Голоса колоколов Болховских храмов будут звучать в едином хореВ субботу, 21 сентября, в одно время сразу в трех церквях Болхова раздастся перезвон, знаменуя начало фестиваля колокольной музыки «Бирюза».
Праздник состоится в день Рождества Пресвятой Богородицы. В 8:30 в Спасо-Преображенском соборе начнется Божественная литургия, которую возглавит митрополит Орловский и Болховский Тихон. Затем в 11:00 на центральной площади Болхова начнут работу сразу несколько площадок. Гости фестиваля окунутся в атмосферу народных традиций, познакомятся с самобытным мастерством болховских ремесленников и кулинаров.
Центральным событием фестиваля станет выступление лучших звонарей из Москвы, Архангельска, Костромы, Суздаля и других городов России.
Организаторы фестиваля обещают, что будет интересно, и фестиваль состоится в любую погоду.
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