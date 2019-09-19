Новости версия для печати Орловские студенты-спасатели стали призерами Всероссийских соревнований Соревнования проходили с 12 и 14 сентября в городе Иваново.



Конкурсные соревнования проходили в городе Иваново и на специальном учебно-тренировочном полигоне подготовки пожарных и спасателей Ивановской области. Орловскую область представляла команда студенческого спасательного отряда «Спасатель» Орловского государственного университета имени Тургенева. В ходе двухдневного соревнования участники продемонстрировали силу и ловкость на соответствие нормам ГТО, состязались в проведении поисково-спасательных работ, участвовали в тренингах и мастер классах.



По итогам команда «Спасатель» заняла второе место. Победителем же стала команда из Владимирского государственного университета имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, третье место – у команды хозяев конкурса.



Кроме того, орловские студенты-спасатели заняли первое общекомандное место в многоборье Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Лидерами в личном зачете стали орловцы Станислав Линьков и Юлия Беспалова.





Анастасия Дорохова

19 сентября 2019 года







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