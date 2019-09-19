Новости версия для печати На автодороге недалеко от Нарышкино погиб водитель ДТП произошло 18 сентября в 12:50.



Водитель автомобиля «ВАЗ-21074» двигался по а/д Нарышкино – Парамоново, допустил съезд в кювет. Водитель скончался на месте ДТП.



Вечером этого же дня при ДТП пострадала 82-летняя женщина-пассажир. Водитель, управляя транспортным средством «Фольксваген Транспортер», следовал по автодороге Орел -Тамбов и в районе 2 км произошло столкновение с автомобилем «Вольво» с полуприцепом, который следовал впереди попутно. В результате ДТП пассажир «Фольксвагена» - женщина 1937 г.р. - получила телесные повреждения, доставлена в больницу им. Семашко, направлена на амбулаторное лечение.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 23 ДТП, из них 2 ДТП с пострадавшими, в результате 1 человек получил телесные повреждения, 1 погиб.





Орловское Информбюро

19 сентября 2019 года







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