На автодороге недалеко от Нарышкино погиб водитель

|
четверг
19.09.2019
13:36:38
|
|
На автодороге недалеко от Нарышкино погиб водительДТП произошло 18 сентября в 12:50.
Водитель автомобиля «ВАЗ-21074» двигался по а/д Нарышкино – Парамоново, допустил съезд в кювет. Водитель скончался на месте ДТП.
Вечером этого же дня при ДТП пострадала 82-летняя женщина-пассажир. Водитель, управляя транспортным средством «Фольксваген Транспортер», следовал по автодороге Орел -Тамбов и в районе 2 км произошло столкновение с автомобилем «Вольво» с полуприцепом, который следовал впереди попутно. В результате ДТП пассажир «Фольксвагена» - женщина 1937 г.р. - получила телесные повреждения, доставлена в больницу им. Семашко, направлена на амбулаторное лечение.
За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 23 ДТП, из них 2 ДТП с пострадавшими, в результате 1 человек получил телесные повреждения, 1 погиб.
|© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта