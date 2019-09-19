Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 11:25 на телеканале «Россия».



- Движение без уважения. Наш корреспондент Иван Суверин отправился в рейд с инспекторами Госавтоинспекции. Результаты проверки - в его материале.



- Доступная медицина. ФАПы отвечают всем требованиям - современное оборудование, просторные кабинеты. Жители села Хотьково этого события ждали семь лет.



- В Роспотребнадзоре ждут предпринимателей. Сегодня в ведомстве день открытых дверей.



- В сентябре - знакомство с взрослыми, в октябре - к занятиям приступят будущие ученые. Сегодня в технопарке «Кванториум» состоится первое родительское собрание.



- Орел принимает студенческую волейбольную ассоциацию. Сегодня завершается первый этап Кубка. Расскажем, с кем встречаются орловские команды.

СМОТРЕТЬ ВЫПУСК







Вести-Орёл

19 сентября 2019 года







На главную страницу





