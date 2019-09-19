Новости версия для печати Сегодня завершается предварительный этап Кубка студенческой волейбольной ассоциации ЦФО Сегодня женская сборная Орловского госуниверситета встречалась с соперницами из Белгорода.



Игра завершилась со счетом 0:3 в пользу соперниц. А в эти минуты мужская сборная ОГУ встречается с командой из Липецка. В случае победы они в полуфинале сойдутся с Тулой. Эти соперники им знакомы. В первой игре турнира победа досталась орловцам. Мужская команда опорного вуза к сегодняшнему дню вышла с тремя очками в активе, выиграв у соперников из Тулы и проиграв Тамбову. Окончательные результаты турнира станут известны в субботу. Но сегодняшнюю игру девушек тренер оценил на «отлично».

Николай Подрезов, тренер команды ОГУ: «Я очень доволен игрой, особенно игрой с Белгородом. Просто хотелось напомнить, что тамбовская команда - чемпион Европы среди университетов, Белгород - бронзовые призеры чемпионата России, но вот сегодня, я считаю, была абсолютно равная игра, особенно последняя партия. Три человека на площадке - 2003 года рождения, это о чем то говорит. И потом - лучший игрок Белгорода, который играл против нас, это тоже наша девочка, к сожалению. Я доволен игрой, доволен девчонками».





Анастасия Дорохова

19 сентября 2019 года







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