Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».



- Поездка с препятствиями. В этом году на орловских дорогах уже произошло три десятка дорожно-транспортных происшествий с участием маршрутных такси.



- «Сахарный урожай» - по 500 центнеров с гектара. На полях региона убирают свёклу.



- К собственному юбилею - подарок всем поклонникам творчества. Через полчаса в Орле откроется выставка работ Ольги Сорокиной.



- В субботу над Болховом целый день будет разливаться колокольный звон.



- На равных с чемпионами. Несмотря на то, что наши девушки сегодня уступили, игру студенческой сборной по волейболу тренер оценил на «отлично».



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Вести-Орёл

19 сентября 2019 года







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