Новости версия для печати В Орле проходят тотальные рейды ГИБДД в рамках операции «Тонировка» Десятки нарушителей не только оштрафованы, но и лишились своего излюбленного тюннинга. Почему именно сейчас затемняющие пленки на передних автостеклах могут представлять угрозу, узнал Иван Суверин. Он работал с одним из экипажей ДПС.



Автомобилистов, что явно страдают светобоязнью, инспекторы искали по всему городу. И вовсе не только ради выполнения буквы Закона. Ухудшение видимости с водительского места именно сейчас особенно нежелательно.

Татьяна Дубровская, инспектор по пропаганде УГИБДД УМВД России по Орловской области: «С уменьшением светового дня в межсезонье возрастает количество ДТП, которые допускают водители с тонированными лобовыми либо боковыми стеклами. Зачастую это такой вид дорожно-транспортного происшествия как наезд на пешехода. При повороте направо, налево водители не имеют нужной светопропускаемости стекол, не видят пешеходов, допускают на них наезд».

«Не увидел, не заметил, не успел» - такие аргументы инспекторам часто приходится выслушивать на местах ДТП. КАк отметили в ГИБДД, в качестве прямых причин происшествий затемняющие пленки обычно не фигурируют, но вот в числе косвенных - сплошь и рядом.



В ГИБДД говорят: тех из автомобилистов, кто до сих пор на «темной стороне» и глух к доводам здравого смысла, придется выводить из сумрака насильно, путем административных санкций.









Иван Суверин

19 сентября 2019 года







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