Новости версия для печати Орловские полицейские продолжат наблюдение за пассажирскими перевозками Цель - обеспечение безопасности дорожного движения, сохранения жизни и здоровья пассажиров.



Проверки будут осуществляться не только на конечных остановочных пунктах, но и на всем пути следования пассажирских автобусов.



За восемь месяцев текущего года на территории Орловской области было зарегистрировано 30 ДТП с участием маршрутного пассажирского транспорта, в результате 1 человек погиб и 63 – получили телесные повреждения различной степени тяжести.



При этом в 18 случаях установлено нарушение требований правил дорожного движения именно со стороны водителей, осуществляющих регулярные пассажирские перевозки. В последний месяц лета совершено 12 ДТП с участием маршруток, из них 7 – по вине самих водителей. Всего сотрудниками ГИБДД было выявлено 8350 нарушений ПДД РФ со стороны водителей маршрутного пассажирского транспорта.



Также было зарегистрировано 14 фактов падения пассажиров в салоне автобусов, 5 из них - в августе текущего года. При этом за нарушения перевозки пассажиров к административной ответственности было привлечено 1318 водителей, что на 49 % больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.





Анастасия Дорохова

20 сентября 2019 года







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