С начала года на орловских железнодорожных переездах произошло три ДТП. Пострадали два человека

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пятница
20.09.2019
7:09:02
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С начала года на орловских железнодорожных переездах произошло три ДТП. Пострадали два человекаПо сравнению с прошлым годом – статистика улучшилась. Однако цель железнодорожников и полиции – свести показатели к нулю.
И сегодня в регионе начинается совместная профилактическая акция «Внимание, переезд»! Во время рейдов у переездов патрули будут выявлять и привлекать к ответственности нарушителей. Кроме того сотрудники полиции и железнодорожники посетят транспортные предприятия, где напомнят автомобилистам правила пересечения путей.
Продлится акция до 30 сентября.
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