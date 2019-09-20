Новости версия для печати С начала года на орловских железнодорожных переездах произошло три ДТП. Пострадали два человека По сравнению с прошлым годом – статистика улучшилась. Однако цель железнодорожников и полиции – свести показатели к нулю.



И сегодня в регионе начинается совместная профилактическая акция «Внимание, переезд»! Во время рейдов у переездов патрули будут выявлять и привлекать к ответственности нарушителей. Кроме того сотрудники полиции и железнодорожники посетят транспортные предприятия, где напомнят автомобилистам правила пересечения путей.



Продлится акция до 30 сентября.





Мария Семак

20 сентября 2019 года







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