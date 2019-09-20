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Сделать мир чище своими руками может каждый

Орловцев приглашают выйти на субботник, который состоится 21 сентября. Таким образом, активные жители города планируют отметить Всемирный день чистоты.

Этой дате посвящен проект «Сделаем», который пройдет практически по всей России. В нашем городе к генеральной уборке Орла общественники готовились не один день и даже провели опрос – какие места областного центра нужно привести в порядок.

Определили пять объектов – Дворянское гнездо, Разградский и Семинарский парки, лесополоса на Наугорском шоссе и Воинское захоронения на Троицком кладбище.

Во всех обозначенных местах уборка начнется в одно время – 21 сентября, в 11 часов. При себе желательно иметь перчатки и мешки для мусора.


Вести-Орёл
20 сентября 2019 года

 


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