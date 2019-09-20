Новости версия для печати Орловский Роспотребнадзор напоминает любителям «тихой охоты» о правилах безопасности Соответствующая памятка для грибников размещена на сайте ведомства.



Специалисты рекомендуют собирать только те грибы, которые вы хорошо знаете. Не собирайте переросшие, дряблые, поврежденные грибы. Места для тихой охоты выбирайте подальше от дорог, поскольку грибы имеют свойство накапливать вредные вещества.



Если сами не любите ходить в лес, а грибов хочется – покупайте их только в магазинах. Стихийные рынки и торговые точки в неустановленных места обходите стороной. Стоит запомнить и то, что детям до 14 лет употреблять в пищу грибы не рекомендуется – это слишком тяжелый продукт для неокрепшего организма.





Мария Семак

20 сентября 2019 года







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