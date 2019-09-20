Орловский Роспотребнадзор напоминает любителям «тихой охоты» о правилах безопасности

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пятница
20.09.2019
10:44:49
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Орловский Роспотребнадзор напоминает любителям «тихой охоты» о правилах безопасностиСоответствующая памятка для грибников размещена на сайте ведомства.
Специалисты рекомендуют собирать только те грибы, которые вы хорошо знаете. Не собирайте переросшие, дряблые, поврежденные грибы. Места для тихой охоты выбирайте подальше от дорог, поскольку грибы имеют свойство накапливать вредные вещества.
Если сами не любите ходить в лес, а грибов хочется – покупайте их только в магазинах. Стихийные рынки и торговые точки в неустановленных места обходите стороной. Стоит запомнить и то, что детям до 14 лет употреблять в пищу грибы не рекомендуется – это слишком тяжелый продукт для неокрепшего организма.
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